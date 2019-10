Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unerwünschte Kettenreaktion

Offenburg (ots)

Was sich zunächst als ein normaler Stopp an der roten Ampel auf der Kinzigbrücke zwischen Messekreisel in Richtung Hauptstraße darstellte, wandelte sich am Dienstagnachmittag zu einem nicht alltäglichen Unfall mit vier Fahrzeugen. Gegen 17 Uhr stand ein 49-jähriger BMW-Fahrer in der Kolonne und wartete wie andere Verkehrsteilnehmer auf `Grün´ und entschloss sich offenbar währenddessen, seine Jacke auszuziehen. Dabei rutschte der Mann von der Bremse seines Automatikfahrzeuges ab und trat auf das daneben befindliche Gaspedal. In der Folge beschleunigte sein BMW und schob einen Audi, einen VW und einen Mercedes, die vor ihm standen aufeinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wurde auf rund 6.500 Euro geschätzt.

