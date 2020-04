Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in einem Wohnhaus in Neuenburg

Neuenburg (ots)

Am Mittwochvormittag, wurde der Polizei gegen 09:25 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus im Schmedes Damm, Neuenburgerfeld, gemeldet. Beim Eintreffen des Streifenwagens war das Feuer durch die eingesetzte Ortsfeuerwehr Neuenburg bereits gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem derzeit renovierten Wohnhaus. Der Hauseigentümer selber bemerkte bei seinem Eintreffen den Brand. Angaben zur Ursache können derzeit nicht gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Neben den alarmierten Funkstreifenwagen aus Varel und Zetel wurde auch die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zur Sachverhaltsaufnahme eingesetzt.

