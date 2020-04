Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bockhorn - vorheriger Konsum von Amphetaminen - Polizei weist auf Kontrollen unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsaufnahmen

Bockhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag, 28.04.2020, wurde gegen 16.00 Uhr in der Buchenstraße ein 39-Jähriger aus Bockhorn in seinem PKW Ford angehalten und kontrolliert. Den kontrollierenden Beamten fielen äußere Anzeichen auf, die auf eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter sog. Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht und zeigte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Von dem 39-Jährigen musste eine Blutprobe genommen werden, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem ein Verfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch in Zeiten der Corona Pandemie entsprechende Kontrollen unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden.

