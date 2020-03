Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0182--Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren im Stadtgebiet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 19.03.20, ab 18 Uhr

Nach der Einschränkung des öffentlichen Lebens durch die vom Ordnungsamt erlassene "Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften und der Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus" kontrollierte die Polizei am Donnerstagabend zusammen mit dem Ordnungsamt die Einhaltung der Regelungen. Damit sollen die bestehenden Maßnahmen konsequent durchgesetzt werden.

Seit Mittwoch dürfen nur noch bestimmte Geschäfte öffnen. Freizeit- und Sporteinrichtungen wurden geschlossen, Gastronomiebetriebe dürfen nur noch zu begrenzten Zeiten öffnen, die Zusammenkünfte in Vereinen, Gemeinden, Kirchen etc. bis hin zu Ansammlungen von Menschen im Freien sind verboten. Die Einschränkungen dienen dem Allgemeinwohl, die Strafen bei Verstößen sind hoch. Es droht die Schließung von Geschäften, Restaurants etc. und die Auflösung von Menschenmengen. Ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung ist strafbar. Nach § 75 des Infektionsschutzgesetzes drohen Geld- und sogar Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren.

Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamtes überwachten ab 18 Uhr die Einhaltungen der Einschränkungen gemäß der Allgemeinverfügung. Kontrolliert wurde unter anderem im Viertel, in der Bahnhofsvorstadt sowie in Gröpelingen. Mobile Kontrollmaßnahmen fanden auch im Bremer Osten und in der Neustadt statt. Größtenteils hielten sich die Geschäftsbetreibenden an die verfügten Regelungen. Nur in sechs Fällen wurden Verstöße festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Polizei und Ordnungsamt werden weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen. Die Polizei appelliert: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Allgemeinverfügung. Wenn Sie zu Hause bleiben können, dann tun Sie das auch. Zur Sicherheit aller.

