Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0178 --Coronavirus: Die Polizei Bremen informiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 17.03.20

Die zunehmende Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus macht auch vor der Polizei Bremen nicht halt. Wir haben umfassende Maßnahmen getroffen, um unsere Handlungsfähigkeit weiter gewährleisten zu können, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Bremen hat oberste Priorität.

Die Polizei Bremen hat in der vergangenen Woche unter der Verantwortung von Polizeivizepräsident Dirk Fasse einen Krisenstab eingerichtet, der damit beschäftigt ist, die aktuellen Ereignisse zu koordinieren, geeignete Maßnahmen zu treffen und vorbereitete Notfallpläne umzusetzen. Zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden und werden Schutzmaßnahmen umgesetzt. Unser Appell an die Bevölkerung: Bitte halten Sie sich an die von den Behörden verfügten Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wenn wegen deren Missachtung die Polizei hinzugezogen wird, binden Sie unnötig wichtige Einsatzkräfte, die woanders dringender benötigt werden.

In Notfällen sind wir natürlich weiterhin als Ansprechpartner rund um die Uhr für Sie da - wählen Sie 110! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.polizei.bremen.de. Die Polizei Bremen informiert Sie auch auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei).

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell