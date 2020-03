Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0176 --Einbruch in Haus - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Mahndorfer Deich Zeit: 12.03.2020, ca. 08:40 Uhr bis 09:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Haus in Hemelingen ein und entwendeten Kleidung, Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa zwischen 08:40 Uhr und 09:50 Uhr brachen zwei Unbekannte die Terrassentür in einem Haus in der Straße Mahndorfer Deich auf. Sie durchsuchten danach die Wohnräume und stahlen unter anderem hochwertige Schuhe, Jacken, sowie Uhren und Bargeld. Danach flüchteten sie mit zwei gelben Rollkoffern und mehreren Taschen in Richtung Mahndorfer Kirche. Die Polizei fragt: Wer hat in der Straße Mahndorfer Deich oder der näheren Umgebung etwas Ungewöhnliches gesehen? Nach ersten Ermittlungen soll es sich um zwei Männer handeln, die wie folgt beschrieben wurden: Sie waren etwa 18 bis 25 Jahre alt, trugen blaue Jeanshosen und dunkle Jacken. Auffällig waren die beiden gelben Rollkoffer mit denen sie offenbar ihr Diebesgut abtransportierten.

Zeugen werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

