Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0173 --Teures Experiment--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Unser Lieben Frauen Kirchhof Zeit: 12.03.20, 16.40 Uhr

Am Donnerstagnachmittag löste ein 34 Jahre alter Mann in der Bremer Altstadt einen Polizeieinsatz aus, nachdem er Passanten gegenüber angab, eine Waffe dabei zu haben. Schnell stellte sich heraus, dass er nicht bewaffnet war, sondern nach eigenen Angaben ein soziales Experiment durchführte. Die Kosten des Polizeieinsatzes werden dem Mann in Rechnung gestellt.

Der 34-Jährige sprach gegen 16.40 Uhr mehrere Passanten auf dem "Unser Lieben Frauen Kirchhof" an und fragte, wo es ein ruhiges Plätzchen für ihn zum Nachdenken gäbe. Im Verlauf des Gesprächs äußerte er zudem, eine Waffe und Patronen dabei zu haben. Eine 51 Jahre alte Frau wählte daraufhin umgehend den Notruf. Nachdem der Mann durch die schnell eintreffenden Einsatzkräfte auf eine Waffe durchsucht wurde, dieser aber keine dabei hatte, erklärte der Mann sein Verhalten mit einem Experiment, das er durchführe. Er wollte sehen, was passiert, wenn man Menschen so etwas erzählt.

Der 34-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Den Mann erwartet nun ein Kostenbescheid über die Höhe des Polizeieinsatzes sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell