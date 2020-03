Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0171--Erneute Drohmails--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Horn-Lehe und Gröpelingen Zeit: 12.03.20, 19 und 20.05 Uhr

Am Donnerstagabend erhielten eine Moschee und eine Hilfsorganisation für Geflüchtete Drohungen per Email mit rechtsextremistischem Inhalt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Mitarbeiter einer Moschee in der Stapelfeldtstraße überreichte am Freitagvormittag den Objektschutzkräften der Polizei Bremen eine Kopie einer Email. Das Schreiben vom 12.03. enthielt rechtsextremistische Inhalte sowie Drohungen. Am Donnerstagabend ging bei einem Verein für Geflüchtete in der Berckstraße eine Drohmail mit rechtsextremistischem Inhalt ein. Ein Mitarbeiter des Vereins brachte die Bedrohung am Freitag bei der Polizei zur Anzeige.

Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

