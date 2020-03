Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0170 --Trickbetrüger in Oberneuland unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Carl-Dannemann-Weg Zeit: 12.03.2020, 08:55 Uhr

Zwei Trickbetrüger gaben sich am Donnerstagmorgen in Oberneuland als Mitarbeiter des Gartenbauamtes aus. Sie stahlen aus dem Haus einer 88-jährigen Frau Geld. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 08:55 Uhr klingelten die beiden Männer bei der 88-Jährigen im Carl-Dannemann-Weg und gaben an, in ihrem Garten die Bäume begutachten zu müssen. Die Seniorin ging mit einem der beiden daraufhin in ihren Garten, der zweite Mann nutzte das aus und durchsuchte währenddessen das Haus. Als beide gegangen waren, bemerkte die Frau, dass ihr Bargeld fehlte. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 40 Jahre alt. Einer von beiden trug eine gelb-rote Jacke, war etwa 175 cm groß, hatte mittelblonde Haare und ein schmales Gesicht.

Zeugen, die im Carl-Dannemann-Weg oder der näheren Umgebung etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.

Aus diesem Anlass weist die Polizei Bremen darauf hin, wachsam zu sein und keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Wir möchten auch erneut Kinder und Enkel älterer Menschen sensibilisieren, ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 an. Prägen Sie sich wesentliche Merkmale von Tätern ein, so unterstützen sie die Ermittlungen der Polizei und können helfen Täter schneller zu überführen.

