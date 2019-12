Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Versuchter Automatenaufbruch Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Altkreis Norden (ots)

Norden - Versuchter Automatenaufbruch: In der Nacht zu Montag, 30.12.2019, versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Anwohner wurden gegen 0.50 Uhr auf die Geräusche in der Großen Mühlenstraße in Norden aufmerksam und informierten die Polizei. Offenbar hatten die Täter mitbekommen, dass sie beobachtet wurden. Sie flüchteten in Richtung Innenstadt ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr: Bei einer Verkehrskontrolle eines PKW Audi wurde durch die Norder Polizei Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Feststellungsort war der Parkplatz beim Krankenhaus in Norden, Osterstraße. Gegen 05.40 Uhr, am Sonntag, 29.12.2019, wurde der 54-jährige Fahrer des Audi überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,52 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

