POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 28./29.12.2019

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen kontrolliert eine Auricher Polizeistreife in Kirchdorf, auf der Straße Schwarzes Fehn, einen 24-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Hierbei stellen die Beamten fest, dass der Auricher erheblich alkoholisiert ist. In der Folge wird eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann wird sich im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens rechtlich verantworten müssen. Der Führerschein, welchen er erst seit kurzer Zeit hat, wurde vorerst von der Polizei einbehalten.

Aus fahrendem Auto gesprungen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Auricher Polizei in den frühen Stunden des Sonntagmorgens gerufen. In Südbrookmerland fuhr ein 25-jähriger Auricher als Fahrgast in einem Taxi auf der Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland. Als dieser mit einem weiteren Fahrgast in verbalen Streit geriet, entschloss er sich plötzlich, das Fahrzeug zu verlassen und stieg noch während der Fahrt aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der junge Mann großes Glück und wurde von einem Rettungswagen mit nur leichten Verletzungen in die Ubbo-Emmius-Klinik Aurich eingeliefert

Alleinbeteiligt mit Pkw in den Straßengraben

Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es in Aurich, im Industriegebiet Schirum, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Die Polizei wurde gerufen, da ein 19-jähriger Mann aus Südbrookmerland, gemäß aktuellem Ermittlungsstand aufgrund eigener Fahrfehler die Kontrolle über seinen Wagen verlor, in den angrenzenden Straßengraben geriet und dort auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer selbst und auch sein Beifahrer können das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Sonstiges

Zimmerbrand

Am Sonntagvormittag wurde die Auricher Polizei zu einem Zimmerbrand in die Andreaestraße in Aurich gerufen. Nachbarn hatten den Notruf abgesetzt. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer zügig ablöschen. Die Bewohnerin des brandbetroffenen Einfamilienhauses konnte dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Ursächlich für das Brandgeschehen scheint ein elektronisches Haushaltsgerät zu sein; die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an. Die Polizei geht aufgrund eines gänzlich ausgebrannten Zimmers von einem Gesamtschaden im 5-stelligen Bereich aus.

Landkreis Wittmund

Verkehrs-/Kriminalitätsgeschehen

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend wurde in Wittmund-Abens ein 19jähriger Pkw Führer durch Beamte des Polizeikommissariats Wittmund kontrolliert, nachdem dieser zunächst versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Fahrzeugführer scheinbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurden im Fahrzeug noch zusätzlich Betäubungsmittel und ein verbotenes Springmesser sichergestellt. Auch hierzu werden Ermittlungen geführt, in dessen Rahmen sich der jungen Mann jetzt verantworten muss.

