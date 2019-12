Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Einbruch in Restaurant

Altkreis Norden (ots)

Norderney - Einbruch in Restaurant: In ein Restaurant in Norderney, Bülowallee, brachen unbekannte Täter zwischen dem 18.12.2019 und 26.12.2019, ein. Die Täter hatten die Räumlichkeiten durchsucht und einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Über erlangtes Diebesgut konnten noch keine genauen Angaben gegeben werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norderney, 04932/92980, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell