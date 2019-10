Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Sachschaden

Herdorf (ots)

Am Samstag, 12.10.2019, 06:05 Uhr befuhren zwei PKW-Fahrer die Landesstraße 284 in Herdorf. Als ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn lief musste der vorausfahrende Fahrzeugführer seinen Nissan abbremsen. Der nachfolgende 18 jährige Fahrer eines Peugeot erkannte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

