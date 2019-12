Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den Zeitraum 24.12.2019 - 25.12.2019

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kein Beitrag

Altkreis Norden

Kein Beitrag

Altkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Gleich zwei Verletzte gab es bei einem Unfall am 24.12.2019 um 11:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Auricher Straße/Breslauer Straße/ Am Schützenplatz in Wittmund zu verzeichnen. Der 43-jährige Fahrer aus dem Landkreis Friesland übersah mit seinem Postfahrzeug beim Einfahren auf die Auricher Straße den dort befindlichen und bevorrechtigten 71-jährigen Fahrer eines Ford aus Wittmund, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Ford und das Postfahrzeug waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der halbseitigen Fahrbahnsperrung kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Auricher Straße.

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund -Körperverletzung

Nach einem vorangegangenen Streit mit seiner Tochter geriet ein 36-jähriger Wittmunder in den frühen Morgenstunden des 25.12.2019, gegen 03:20 Uhr, im Bereich der Ledastraße auch mit deren 18-jährigen Freund aneinander. Die Auseinandersetzung endete dann schließlich in einem körperlichen Übergriff, bei welchem der 18-jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei Wittmund hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Zeugen, die die Tathandlungen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04462/9110 bei der Polizei zu melden.

Holtgast - Körperverletzung

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 25.12.2019 kam es um 02:25 Uhr vor einer Diskothek an der Norder Landstraße in Holtgast zu einer Schlägerei, bei der ein 19-jähriger Holtgaster und ein 21-jähriger Esenser durch einen bislang unbekannten Täter durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt wurden. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tathandlung geben können, werden geben sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

