Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Unfallflucht; Norderney - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht

Ein dunkelblauer Kia Picanto Morning ist am Samstag in Hinte beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen in der Möwenstraße und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise unter Telefon 04925 2131.

Norderney - Zeugen gesucht

Auf Norderney ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Gefährdung einer Fußgängerin durch einen Autofahrer gekommen. Der Audi-Fahrer war gegen 3.40 Uhr auf der Fischerstraße, Ecke Kirchstraße, in Richtung Gartenstraße unterwegs. Eine Fußgängerin musste ihm ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Vermutlich war der Audi-Fahrer auch an einem Verkehrsunfall in der Nacht beteiligt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Fahrer des Audi A4 in der Nacht beobachtet haben, um Hinweise. Insbesondere die bislang unbekannte Fußgängerin wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell