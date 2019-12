Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Gaststätte; Aurich - Autos aufgebrochen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte an der Burgstraße in Aurich ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Gegen 1.50 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudes in Höhe der Straße Hoher Wall und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autos aufgebrochen

Ein VW Golf Cabrio und ein VW Caddy sind am Wochenende in Aurich aufgebrochen worden. Aus dem VW Golf Cabrio in der Memmertstraße und aus dem VW Caddy in der Straße Im Hammrich wurden zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, Wertgegenstände gestohlen. Zudem stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Schmiedestraße aus einem Opel Astra Sports Tourer ein Navigationsgerät und eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell