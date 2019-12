POL-AUR: Aurich - Wohnungseinbruch Aurich - Versuchter PKW-Diebstahl Ihlow - Einbruch in Grundschule Wiesmoor - Versuchter Einbruch

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Wohnungseinbruch: In eine Wohnung in Aurich, Käthe-Kollwitz-Straße, brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 24.12.2019 ein. Aus der Wohnung entwendeten die Täter einen Computer mit Zubehör und eine Spielekonsole (X-Box). Derzeit ist nicht geklärt, wie die Täter in die Wohnung gelangten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Versuchter PKW-Diebstahl: In Aurich Middels, Thiel, versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum 26.12.2019, einen VW Golf zu entwenden. Die Täter öffneten auf bisher nicht bekannte Weise das Fahrzeug und versuchten dieses mit einem falschen Schlüssel zu starten. Dies misslang ihnen jedoch. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Ihlow - Einbruch in Grundschule: Unbekannte Täter brachen zwischen dem 24.12.2019 und 26.12.2019 in eine Grundschule in Ihlow, Weener Weg, ein. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Dieses wurde von ihnen durchsucht und dazu weitere Türen gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Nahrungsmittel, Schlüssel und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Versuchter Einbruch: In Wiesmoor, Rotenburger Weg, versuchten unbekannte Täter am 26.12.2019 in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr. Die Täter hatten zur Tatausführung versucht, ein Fenster aufzubrechen. Eventuell wurden sie bei ihrer Tathandlung gestört und flüchteten ohne Beute. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

