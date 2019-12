Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Mittwoch/Donnerstag, 25./26.12.2019

Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Mofafahrer

Am Mittwochmittag kam es in Ihlow zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mofafahrer aus Aurich leicht verletzt wurde. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstsand wollte eine 38-jährige Frau aus Ihlow mit ihrem Pkw aus dem Bangsteder Weg nach rechts auf die Alte Wieke auffahren. Aus aktuell nicht abschließend geklärter Ursache übersah die Autofahrerin den von rechts, auf dem Fahrradweg, herannahenden Mofafahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 02:45 Uhr, wurden Auricher Polizeibeamte in Schirum auf einen Pkw aufmerksam, der stadtauswärts fährt. Folgend führten die Polizisten eine Verkehrskontrolle bei dem 31-jährigen Pkw-Fahrer durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Auricher nicht über die zum Führen von Pkw erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Der Mann wird sich im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens rechtlich verantworten müssen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Führerschein gefälscht

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird einer Streifenbesatzung von einem 20-jährigen Autofahrer aus Norden am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 21:00 Uhr ein syrischer Führerschein ausgehändigt. Bei näherer Betrachtung fallen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. Der Führerschein wird daraufhin sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Möglicherweise war der Mann zuvor noch mit seinem silberfarbenen BMW der 5er Reihe an einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Horst beteiligt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Betrunken mit Pedelec gefahren

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 19:30 Uhr wird ein 39-jähriger Mann aus Norden in der Kleinen Riege mit seinem Pedelec durch eine Streifenbesatzung angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergibt einen Wert deutlich über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Hafturlaub aufgehoben

Weil ein 23-jähriger Mann aus Norden am 1. Weihnachtsfeiertag gegen die Auflagen für seinen Hafturlaub verstoßen hat, wurde er nach Rücksprache mit der Justizvollzugsanstalt festgenommen und wieder in die Haftanstalt zurückverbracht. Der Mann erschien freiwillig auf dem Polizeirevier Norden.

