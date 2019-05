Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Zigaretten aus Lebensmittelmarkt gestohlen

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 10.05.2019, 05:14 Uhr Zwei Einkaufskörbe mit Zigaretten erbeutete ein unbekannter Täter heute Morgen bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Hundsburgstraße. Der Täter hatte die Eingangstür des Marktes aufgebrochen, zwei Körbe mit Zigaretten gefüllt und ist anschließend mit seiner Beute geflüchtet. Ein Zeuge hatte den Täter beim Verlassen des Marktes gesehen und beobachtet, wie dieser in Richtung Bergmannstraße davonlief. Der Zeuge hatte umgehend die Polizei alarmiert. Der Täter trug einen blauen Overall und führte zwei rote Einkaufskörbe mit sich. Der Wert der Beute und die Höhe des Sachschadens stehen zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

