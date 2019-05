Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Unbekannte Täter stehlen Mini-Bagger vom Friedhof

Homberg (ots)

Spangenberg Diebstahl eines Mini-Baggers Tatzeit: 03.05.2019, 13:00 Uhr bis 07.05.2019, 13:00 Uhr Einen "Schaeff"-Mini-Bagger im Wert von 6.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in den letzten Tagen vom Gelände des Friedhofs in der Straße "Zum Schloss". Die Täter begaben sich auf das unverschlossene Friedhofsgelände und verluden den verschlossenen Raupenbagger vermutlich auf einen geeigneten Fahrzeuganhänger. Anschließend flüchteten die Täter mit dem verladenen Bagger in unbekannte Richtung. Bei dem gestohlenen Bagger handelt es sich um einen Bagger des Herstellers "Schaeff", Modell ZHR 12, der Bagger ist grün und grau. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

