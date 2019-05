Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht grünen Pickup - Folgemeldung

Homberg (ots)

Fritzlar Raubbüberfall auf Tankstelle - Polizei sucht grünen Pickup - Folgemeldung Tatzeit: Sonntag, 05.05.2019, 06:21 Uhr Am gestrigen Sonntagmorgen überfiel ein maskierter männlicher Täter eine Tankstelle in der Gießener Straße. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und ließ sich Bargeld aushändigen. Sie Pressemeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 Im Zusammenhang mit diesem Raubüberfall sucht die Kriminalpolizei nach einem hellgrünen oder mintgrünen Pickup. Das Fahrzeug befuhr zur angegebenen Tatzeit das Tankstellengelände. Der Fahrzeugführer/ -Besitzer oder Personen, welche Angaben zu solch einem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Homberg in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei untzer Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell