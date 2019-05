Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruch in Pfarramt

Homberg (ots)

Spangenberg Einbruch in Pfarramt - Bewohnerin vertreibt Täter Tatzeit: 10.05.2019, 02:30 Uhr In das Pfarramt in der Obergasse brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Die Täter öffneten die Zugangstür zum Pfarramt auf nicht bekannte Weise und begaben sich in die Büros, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Vorgefundenes Bargeld entwendeten sie. Anschließend begaben sie sich zur Rückseite des Gebäudes und versuchten von dort in die Wohnräume einzubrechen. Vermutlich wurden die Täter beim Aufbruchsversuch an der Terrassentür durch die Bewohnerin gestört, welche wach geworden war und sich bemerkbar machte. Die Täter flüchteten in Richtung Altstadt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

