Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 27-Jähriger nach Fahrraddiebstahl im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Einen alkoholisierten Fahrraddieb hat die Polizei am frühen Samstagmorgen, 30.03.2019, kurz nach der Tat gestellt. Der 27-jährige Mann hatte das Zweirad gegen 4.15 Uhr an der Grothusstraße/Ecke Am Schlachthof von einem Firmengelände entwendet und war damit geflüchtet. An einer Tankstelle an der Grothusstraße stellte er das Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß weiter. Polizeibeamte griffen den Tatverdächtigen kurz darauf auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den 27-Jährigen ins Polizeigewahrsam, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Erst nach Entrichten einer Sicherheitsleistung konnte der Mann ohne festen Wohnsitz das Gewahrsam wieder verlassen. Das gestohlene Fahrrad wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren.

