Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streifenwagen beim Wenden übersehen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 31.03.2019 gegen 01.00 Uhr kam es auf der Hohenzollernstraße im Ortsteil Bulmke-Hüllen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeuges. Ein 63-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Auto die Hohenzollernstraße und wollte in Höhe der Bronnerstraße wenden. Zu diesem Zweck bog er zunächst in die Bronnerstraße ein, um dann sofort wieder in die Hohenzollernstraße abzubiegen. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Streifenwagen. Bei der anschließenden Kollision wurden an beiden Fahrzeigen die Airbags ausgelöst, wodurch eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell