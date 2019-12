POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 28.12.2019

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Berauscht ohne Führerschein

Drogen und Alkohol am Steuer und noch dazu ohne erforderliche Fahrerlaubnis war das Ergebnis einer Verkehrskontrolle am Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr im Alten Postweg in Südbrookmerland. Bei dem 29jährigen aus Moormerland wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille sowie Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am 26.12.2019, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, wurde im Mörkeweg in Aurich ein, am Fahrbahnrand abgestellter, Opel Mokka in der Farbe silber an der linken Fahrbahnseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt im Auricher Stadtteil Popens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 21jährigen und einem 28jährigen Kunden aus Aurich. Diese Schlugen mit Fäusten aufeinander ein und erlitten jeweils leichte Verletzungen. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte sich einer der 21jährigen Männer mit einem PKW vom Tatort, an welchen er jedoch kurze Zeit später wieder zurückkehrte. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille festgestellt. Gegen alle Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, der PKW-Führer wird sich zudem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Südbrookmerland - Container aufgebrochen

Auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in Victorbur wurde im Zeitraum vom 24.12.2019 bis 27.12.2019 ein dort abgestellter Überseecontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurden größere Mengen alkoholischer Getränke sowie Feuerwerkskörper entwendet, welche auf Grund der Menge vermutlich mit einem größeren Fahrzeug vom Tatort abtransportiert worden sein müssen. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Einbruch in Berlinerbäckerei

Zu einem Einbruch in einer Berlinerbäckerei an der Fockenbollwerkstraße kam es im Zeitraum vom 19.12. bis 27.12.2019. Hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren Bargeld entwendet. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Gebäude mit Farbe beschmiert

Im Zeitraum vom 24.12. bis 25.12.2019 wurde die Außenfassade eines Gebäudes an der Ecke Von-Jhering-Straße/Friedhofstraße großflächig mit weißer Sprühfarbe beschmiert. Die betroffene Gebäudeseite befindet sich an der Von-Jhering-Straße, es sind die Schriftzüge/Abkürzungen "ACAB", "BGS" und "FCSP" zu erkennen. Im Zeitraum vom 26.12. auf den 27.12.2019 wurde weiterhin die Außenfassade einer Bäckerei in der Osterstraße mit pinker Farbe beschmiert, zu lesen ist hier "Nix mehr los" und "Es war mal schöner morgen". In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Randalierendes Paar

Eine Zeugin teilt der Polizei Norden am späten Freitagvormittag mit, dass sich in der Heerstraße ein 40-jähriger Norder und seine 35-jährige Partnerin streiten und schlagen sollen. Vor Ort stellen die Beamten bei dem Mann deutlichen Alkoholeinfluss fest. Beide werden zur Ruhe ermahnt. Die Frau möchte zwar keine Anzeige gegen ihren Partner erstatten, dennoch leiten die Beamten ein Strafverfahren von Amts wegen ein. Im Laufe des Nachmittags fällt das Paar erneut vor einem Discounter in der Heerstraße auf. Wegen der erhöhten Einsatzlage kann die Polizei dort aber erst mit zeitlicher Verzögerung anfahren, inzwischen hatte sich das Paar in unbekannte Richtung entfernt.

Norden - Betrunkener randaliert

Ein 26-jähriger amtsbekannter Mann aus Halbemond randaliert in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrfach herum. Als er schließlich gegen 02:00 Uhr in der Osterstraße Flaschen gegen einen PKW wirft, nehmen ihn die herbeigerufenen Beamten in Gewahrsam. Den Rest der Nacht verbrachte er in der Zelle. Entsprechende polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Krummhörn - Sachbeschädigung an Schaufenster

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Fensterscheibe eines Friseursalons in der Burgstraße in Pewsum durch Unbekannt eingeworfen. Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Pewsum unter der Telefonnummer 04923-364 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg

Auf einem Baugrundstück eines Rohbaus in der Upschörter Straße in Friedeburg wurden, im Zeitraum von Mittwoch 25.12.19 bis Freitag 27.12.19, diverse Gegenstände, Arbeitsmaterialen und Werkzeuge entwendet. Dabei wurde ein Schuppen aufgebrochen und insgesamt Diebesgut im Wert von ca. 14000EUR entwendet. Die Vielzahl und die Größe der gestohlenen Teile lässt den Schluss zu, dass die Täter mit einem großen Fahrzeug oder Anhänger dort vorgefahren sein müssen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462 911-0 zu melden.

Wittmund

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr kam es in Wittmund zwischen zwei Ex-Partnern zu Streitigkeiten. Der Beschuldigte 56-jährige schlug dem 53-jährigen Opfer ins Gesicht und verletzte die Wittmunderin dabei leicht. Der Beschuldigte konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Beteiligten Wittmunderin einen erheblichen Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet.

