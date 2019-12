POL-AUR: Aurich - Betrunken gefahren Aurich - Unfallflucht Aurich - Korrekturmeldung zu einem Verkehrsunfall vom 17.11.2019/Rotlicht missachtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Betrunken gefahren: Am Sonntag, 29.12.2019, wurde gegen 06.45 Uhr in Aurich, Schwarzes Fehn, ein PKW Renault von der Polizei angehalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer offenbar nicht nüchtern war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folge.

Aurich - Unfallflucht: Auf der Große Mühlenwallstraße in Aurich kam es am Montag, 30.12.2019, gegen 101.10 Uhr zu einem Auffahrunfall. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr in Richtung Pferdemarktkreuzung. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug abbremsen. Dies beachtete der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeuges nicht und fuhr auf den Golf auf. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Aurich - Korrekturmeldung zu einem Verkehrsunfall vom 17.11.2019/Rotlicht missachtet: Am 17.11.2019 war es gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Aurich, Hoheberger Weg, Einmündung Hammerkeweg, gekommen, wir berichteten. Die Unfallmeldung wird dahingehende korrigiert, dass der 21-jährige Mercedesfahrer den Hoheberger Weg befuhr und das Hinweisschild auf die Haltellinie nicht beachtete und der 40-jährige Skoda-Fahrer aus dem Hammerkeweg kam.

