Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher durchsuchten Bürokomplex

Osnabrück (ots)

Der neben dem Kreishaus am Schölerberg befindliche Bürokomplex war in der Nacht zu Samstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster, stiegen dann in das Gebäude ein und hebelten dort Türen und Schränke diverser Firmen auf. Was die Einbrecher dabei fanden und mitnahmen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Osnabrücker Polizei unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell