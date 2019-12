Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch im Portweg

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind am Freitag tagsüber in ein Wohnhaus im Portweg eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr hebelten die Täter die Tür zum Wintergarten auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Mobiliar nach Wertgegenständen und erbeuteten neben Bargeld auch Schmuck. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Portweges aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

