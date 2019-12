Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Älterer Audi A3 gesucht

Ankum (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines älteren Audi A3, der am Freitagabend an der Einmündung B214/Tiefer Weg an einer Unfallflucht beteiligt war. Das dreitürige blaue oder lilafarbene Auto bog gegen 20.25 Uhr aus Richtung Fürstenau kommend von der Bundesstraße nach links in den Tiefen Weg ab und touchierte dabei einen gerade über die Straße gehenden Passanten. Obwohl der 37-jährige Ankumer dabei leicht am Fuß verletzt wurde, hielt der Audi in der Folge nicht an und setzte seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439-9690 entgegen.

