Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht

Bissendorf (ots)

Vergangene Woche Sonntagnachmittag (24.11.2019) ereignete sich auf der Mindener Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Hasestraße in nördliche Richtung. Als er die Mindener Straße erreichte, fuhr er ohne anzuhalten auf die Fahrbahn und übersah dabei einen Pkw. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich zu melden. Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell