Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Unfallflucht auf Gartencenter-Parkplatz

Hagen a.T.W. (ots)

Am heutigen Vormittag kam es auf dem Parkplatz des Gartencenters an der Gellenbecker Straße zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter blauer Ford Focus wurde in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 10.55 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr einfach weg. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Hagen. Telefon: 05401-9450.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell