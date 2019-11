Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Jugendliche wurde am Hasetorwall belästigt

Osnabrück (ots)

Ein 17-jähriges Mädchen ist am Mittwochabend am Hasetorwall von einem Unbekannten belästigt worden. Die Jugendliche stand gegen 20.05 Uhr an der zwischen der Turner Straße und der Einfahrt zum Kloster gelegenen Bushaltestelle, als sie von dem Mann unsittlich angesprochen und am Oberarm gezogen wurde. Ein Passant bekam den Vorfall mit, ging dazwischen und forderte den Täter auf, die 17-Jährige in Ruhe zu lassen. Hierauf reagierte der Mann und lief in Richtung Rißmüllerplatz davon. Der hilfsbereite Zeuge wartete dann noch an der Haltestelle, bis das Mädchen in ihren Bus eingestiegen war. Zum Täter ist bekannt, dass dieser etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 170 bis 175cm groß war. Der Mann hatte eine kräftige Statur mit deutlichem Bauchansatz, wirkte ungepflegt, sprach sehr leise und trug eine schwarze Brille. Bekleidet war die Person mit einer schwarzen Regenjacke, schwarzer Wollmütze und dicken schwarzen Lederhandschuhen. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack mit blauer Nike-Aufschrift. Die Polizei bittet um Hinweise in der Sache. Insbesondere der unbekannte Zeuge, der dem Mädchen zur Hilfe kam, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 0541/327-3103 zu melden. Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt und trug eine Winterjacke mit fellbesetzter Kapuze.

