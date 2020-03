Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0174 --Sicherheits-App ortet gestohlenes Pedelec--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Wulwesstraße Zeit: 13.03.20, 18.30-22.45 Uhr

Am Freitagabend wurde einem 63-Jährigen im Bremer Ostertor das Pedelec gestohlen. Dank einer Sicherheits-App hatte der Bremer sein Elektrofahrrad kurze Zeit später zurück.

Der Mann hatte gegen 18.30 Uhr sein Zweirad ordnungsgemäß an einem Fahrradständer in der Wulwesstraße angeschlossen. Als er gegen 22.45 Uhr den Heimweg antreten wollte, stellte er das Fehlen seines Pedelecs fest. Der 63-Jährige brachte den Diebstahl umgehend an einem Polizeikommissariat zur Anzeige. Dank einer Sicherheits-App, mit der das Fahrrad geortet werden kann, konnte der aktuelle Standort schnell ausfindig gemacht werden. Zudem lässt sich der Elektromotor nur über die App freischalten. Einsatzkräfte suchten den potentiellen Standort in der Neustadt auf und stellten dort das entwendete Zweirad fest. Der Eigentümer erschien ebenfalls vor Ort und startete den Elektromotor des Rades.

Noch am Abend konnte der Bremer sein Eigentum wieder mit nach Hause nehmen.

Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an.

