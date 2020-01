Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Bereits am Freitag, 10.01.2020, wurden der Polizei Hildesheim zwei Einbrüche gemeldet. Betroffen waren ein Büro des Stadtheaters sowie eine Wohnung in der Richthofenstraße. Zu beiden Taten werden Zeugen gesucht.

Den Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit bei dem Einbruch in das Büro im Stadttheater zwischen dem 09.01.2020, 23:00 Uhr, und dem 10.01.2020, 07:05 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters, das zur Gartenstraße gelegen ist, Zutritt in den Raum im Erdgeschoss. Im Inneren wurde der Büroraum nach Diebesgut durchsucht. Zu einem Eindringen in weitere Räumlichkeiten des Gebäudekomplexes ist es nach vorliegenden Erkenntnissen nicht gekommen. Zu eventuellem Diebesgut liegen der Polizei momentan noch keine Angaben vor.

In der Richthofenstraße nutzten unbekannte Täter zwischen dem 02.01.2020, 18:00 Uhr, und dem 10.01.2020, 18:04 Uhr, die Abwesenheit eines Wohnungsinhabers aus. Durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür im ersten Obergeschoss wurde sich Zutritt in die betroffene Wohnung verschafft. Im Anschluss wurde die Wohnung durchsucht. Entwendet wurden ein Fernseher sowie ein mittlerer, dreistelliger Geldbetrag.

Beobachtungen und Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die in Zusammenhang mit den aufgeführten Taten stehen könnten, nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

