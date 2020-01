Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: zwei Einbrüche in Gronau/Leine

Hildesheim (ots)

Elze: In der Zeit vom 10.01.2019, 18:00 Uhr bis 12.01.2019, 09:00 Uhr, wurde vermutlich durch ein Außenfenster in ein Behandlungszimmer einer Tierarztpraxis in Gronau, Kirchplatz, eingebrochen. Diebesgut steht noch nicht fest. In der Zeit vom 12.01.2019, 16:00 Uhr bis 13.01.2019, 01:13 Uhr, gelangten bisher unbekannte Personen durch Aufhebeln der Tür in Gronau, Ladestraße, in einen Verkaufswagen. Ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Täterhinweise erbittet die Polizei unter der Tel.-Nr:05182/909220 oder 05068/93030.

