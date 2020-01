Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung Polizei Hildesheim, Stand 12.01.2020, 12.30 Uhr

Hildesheim (ots)

Gartenlaubenaufbrüche

Im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 12.01.2020 kam es beim Kleingartenverein "Spatenfreunde" am Hottelner Weg zu mehreren Laubenaufbrüchen durch bislang unbekannte Täter. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden 5 Taten bei der Polizei in Hildesheim angezeigt. Bei drei Taten blieb es bei einem Versuch. Bei den übrigen beiden Taten wurden Elektrowerkzeuge und ein Fahrradanhänger entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag geschätzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Hildesheim - Tel. 05121/939-115 - nach möglichen Zeugen.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen mit mehreren verletzten Personen

Am gestrigen Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, kam es in Hildesheim im Bereich der Bahnhofsallee Ecke Kaiserstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach ersten Ermittlungen hatte diese Auseinandersetzung ihren Ursprung in den Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants. Dort saßen die einzelnen Gruppen an Tischen zusammen, als es zunächst zu verbalen Meinungsverschiedenheiten kam. Diese mündeten dann in körperlichen Auseinandersetzungen, in dessen Verlauf auch Messer zum Einsatz kamen. Nach kurzer Zeit verlagerte sich die Auseinandersetzung nach Draußen auf die Straße der Bahnhofsallee, an der sich bis zu 30-40 Personen beteiligten. Mit einem Großaufgebot konnte die Polizei Hildesheim die Situation, die sich anfänglich als sehr undurchsichtig darstellte, unter Kontrolle bringen. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Tatort sowie Beweis- und Tatmittel wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Unter sofortiger Beteiligung des zuständigen Fachkommissariates vom Zentralen Kriminaldienst hat die Polizei Hildesheim die Ermittlungen aufgenommen. Entsprechende Strafverfahren, u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, wurden gegen die Beschuldigten eingeleitet.

