Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti.) Am 11.01.2020, gegen 03.15 Uhr entdeckt ein 31jähriger Passant aus Nordstemmen den Brand eines Altpapiercontainers in der Berliner Straße in Nordstemmen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme werden die eingesetzten Polizeibeamten von einer Zeitungszustellerin auf einen weiteren Brand in der Bunzlauer Straße in Nordstemmen hingewiesen. Bei dem Brand in der Bunzlauer Straße handelt es sich um eine brennende Hecke. Beide Brände werden durch die freiwillige Feuerwehr Nordstemmen gelöscht. Die Höhe des Sachschadens an der Hecke, wird durch die eingesetzten Polizeibeamten auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den beiden Bränden nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell