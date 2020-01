Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Duingen

Hildesheim (ots)

Am Freitag , 10.Januar, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruch in Duingen. Der oder die Täter erbeuteten nach dem derzeitigen Erkenntnissen Schmuck und eine Münzsammlung. Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus in dem Memelweg und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die etwas gesehen haben und Hinweise zu dem Einbruch, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Rufnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

