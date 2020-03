Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0179--Paketzusteller überfallen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, Eindhover Straße Zeit: 17.03.20, 9.45 Uhr

Zwei Räuber überfielen am Dienstagvormittag einen 44 Jahre alten Paket-Lieferanten in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Zusteller wollte eine Bestellung in Huchting ausliefern. Vor einem Mehrparteienhaus in der Eindhover Straße entriss plötzlich ein unbekannter Mann dem Lieferanten das Paket aus der Hand, ein zweiter Angreifer besprühte ihn dabei mit Reizgas. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Nimweger Straße.

Einer der Täter soll dunkle Haare haben und zirka 1,80 Meter groß sein. Näher konnten die Räuber nicht beschrieben werden. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Eindhover Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Sollten Sie Opfer ein Straftat geworden sein, alarmieren Sie sofort die Polizei. Prägen Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und geben Sie die Hinweise an die Polizei weiter. So können Täter gefasst bzw. wichtige Täterhinweise erlangt werden.

