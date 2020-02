Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW beschädigt

Nienburg (ots)

(kem) In der Zeit vom 31.01.2020, ca. 21.30 Uhr, bis 01.02.2020, ca. 08.40 Uhr, kommt es in der Kopernikusstraße in Nienburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW durch bislang unbekannte Täter. Der linke Außenspiegel eines dort geparkten Kia Sportage wurde augenscheinlich mutwillig beschädigt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Amalie-Thomas-Platz 1, 31582 Nienburg/Weser oder unter (05021) 97780 zu melden.

