Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichendiebstahl mit folgendem Tankbetrug

Rinteln (ots)

ne

In Rinteln auf dem Parkplatz hinter dem Kollegienplatz kam es am Samstagabend ab 18:45 Uhr zum Kennzeichendiebstahl beider Kfz.-Schilder mit LIP-Fragment von einem schwarzen Seat Leon. Mit diesen entwendeten Kennzeichenschildern wurde dann durch zwei männliche Personen südländischer Herkunft am gleichen Abend um 21:33 Uhr mit einer schwarzen Audi-Limousine ein Tankbetrug an einer Tankstelle in der Straße An der Bünte begangen.

Hinweise zu dem Diebstahl sowie zum Tankbetrug bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

