Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen an Pkw

Auetal (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.01.2020 auf Freitag, 31.01.2020 wurden in Hattendorf in der Langenfelder Straße an zwei Pkw jeweils ein Hinterreifen mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen silbernen Ford Fiesta und einen grauen Mercedes C-Klasse.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 oder die Polizei Rehren unter Tel.: 05752/92909-15 oder -16.

