Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hoya (ots)

(lue) Am Samstagvormittag, den 01.02.2020, kam es in der Kiebitzstraße in Hoya zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 44-jähriger Fahrzeugführer stellte seinen weißen VW-Touran mit Nienburger Kennzeichen in Höhe der Hausnummer 10 am Straßenrand gegen 07:00 Uhr ab. Als dieser gegen 11:45 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte er erhebliche Beschädigungen am Heck des Fahrzeuges. Sowohl an der Kofferraumklappe, der Rückbeleuchtung, der Stoßstange, als auch an dem Kotflügel waren Beschädigungen festzustellen. Die verständigte Polizei aus Hoya leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 934640 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

