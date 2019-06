Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen U-Haftbefehl

Norsingen (ots)

Wegen eines Untersuchungshaftbefehles wurde ein 35-Jähriger festgenommen. Der rumänische Staatsangehörige wurde am Samstagvormittag durch eine Streife des Zoll im Fernzug zwischen Basel und Freiburg, auf Höhe Norsingen kontrolliert. Dabei stellte die Streife fest, dass der 35-Jährige durch das Amtsgericht Nürtingen zur Festnahme ausgeschrieben ist. Wegen Diebstahl war ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen worden. Der Mann wurde deshalb an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der rumänische Staatsangehörige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

