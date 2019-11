Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 28.10.2019 kam es in dem Zeitraum von 08.45 Uhr bis 18.45 Uhr in der Gutenbergstraße in Sarstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw der Marke Kia beschädigt wurde. Der Verursacher hat sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt, mit seinem Fahrzeug, von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall, nimmt die Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

