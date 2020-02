Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handtaschendiebstahl - Zeugen gesucht

Eystrup (ots)

(BÖS) Am 01.02.2020, gegen 21:05 Uhr, wurde am Bahnhof in Eystrup auf östlicher Seite, bei den Fahrradständern, eine Handtasche einer 37-jährigen Frau gestohlen. Der Täter flüchtet, nach Angaben der Geschädigten, durch den Fußgängertunnel in Richtung Bahnhofstraße. Gegenüber der Gaststätte Parrmann springt der dunkel gekleidete Mann über einen Zaun und wirft die Handtasche weg. Die 37-Jährige kann ihm nicht mehr folgen und verständigt die Polizei. Aus ihrer Handtasche fehlt nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-93464-0 in Verbindung zu setzen.

