Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Eystrup (ots)

(BÖS) Am 01.02.2020, gegen 18:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hoya einen 70-jährigen SUV-Fahrer in Eystrup. Bei der Kontrolle wird ein leichter Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert knapp über der 0,5 Promille-Grenze. Den 70-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, zudem zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Ihm wird die Weiterfahrt mit seinem Kraftfahrzeug untersagt.

