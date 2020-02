POL-NI: Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am Freitag, 31.01.2020 um 14:48 Uhr, kam es in Poggenhagen auf der Rehrener Straße in Fahrtrichtung Borstel zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hinter einem Traktor fuhren ein 40-jähriger Lauenauer mit seinem Ford Fiesta und ein 60-jähriger Bernsener mit einen VW Passat in genannter Reihenfolge. Als der Traktor nach links auf einen Feldweg abbiegen will, setzte der Fiestafahrer zum Überholen an, obwohl der Passatfahrer bereits im Überholvorgang war. Der Passat fuhr hierbei auf den stark bremsenden Fiesta auf, welcher dadurch nicht mehr fahrbereit war. Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 5500 Euro.

