Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall - eine leicht verletzte Person

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr kam auf der Augustaanlage stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall. Die beiden am Unfall beteiligten Pkw befuhren den linken Fahrstreifen, als der 24-jährige Fahrer eines Ford Fiesta auf Höhe der Otto-Beck-Straße sein Fahrzeug aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende, 39-jährige Fahrzeugführer einer Mercedes-Benz E-Klasse erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Fiesta hinten auf. Der Fahrer des Ford wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer wurde nicht verletzt und konnte seine Fahrt im Anschluss an die Unfallaufnahme fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro (Ford) und 7500,- Euro (Mercedes-Benz). Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell