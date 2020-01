Polizei Düren

POL-DN: Berauscht und mit Drogen in Polizeikontrolle

Jülich (ots)

Beamte der Polizeiwache Jülich staunten am Donnerstagabend nicht schlecht, als sie im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Taxi anhielten. Nicht nur, dass es daraus nach Marihuana roch, der Fahrer hatte dieses auch konsumiert und war zudem nicht im Besitz eines Personenbeförderungsscheines.

Gegen 22:55 Uhr wurde das Taxi auf der Kirchberger Straße gestoppt. Neben dem Fahrer befand sich ein Fahrgast auf dem Beifahrersitz. Angesprochen auf den starken Marihuanageruch, der aus dem Fahrzeug drang, gab der Fahrer an, in der Nacht zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Ansonsten könne der Geruch auch von einem früheren Fahrgast stammen. Da diese Erklärung wenig plausibel klang, wurden der Fahrer sowie sein Fahrzeug durchsucht. Der Fahrgast geriet dabei auch den Fokus der Beamten, da in seinem Fußraum eine Tasche stand, die entsprechende Gerüche ausdünstete. Angesprochen auf die Tasche gaben beide Männer an, nicht Eigentümer selbiger zu sein. In ihr fanden die Beamten Plastikbeutel mit Marihuana und entsprechendes Zubehör, womit sich auch der Geruch erklärte. Ein Drogenspürhund fand später im Kofferraum weiteres Marihuana. Beide Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Dem Taxifahrer, einem 53-jährigen Jülicher, wurde nach einem positiv verlaufenden Drogenvortest auf der Jülicher Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Wegen fehlender Haftgründe wurden sowohl der Taxifahrer als auch sein Fahrgast, ein 31-jähriger Mann aus Jülich, wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren